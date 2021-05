Covid-19: ricoverati in ospedale ai minimi storici, la terza ondata è finita

È ufficialmente terminata la terza ondata di Covid-19 in provincia di Lecco. Il bilancio, decisamente positivo, emerge dai dati diffusi dall'Asst Lecco in merito alla pressione esercitata dalla pandemia sugli ospedali Lecchese. Secondo quanto riferito dall'Azienda, nelle ultime due settimane il numero complessivo di pazienti ricoverati fra Lecco e Merate è sceso del 25,84% (da 178 a 132).

Un decremento significativo, che fotografa la fase dell'epidemia in cui si sta assistendo a un progressivo miglioramento, che giustifica la prosecuzione della zona gialla su tutto il territorio. Se sia l'ultima volta che ciò è avvenuto, naturalmente, è impossibile da dire come dimostra l'ultimo anno, sempre attendendo l'accelerata definitiva e decisiva per quanto riguarda la campagna vaccinale.

Al "Manzoni" di Lecco sono attualmente ricoverati 76 pazienti, 28 in meno rispetto a fine marzo. Cresce livemente la terapia intensiva, scende il numero di malati sottoposti al trattamento con il casco C-Pap per la ventilazione assistita. Al "Mandic" di Merate in calo i ricoverati (da 74 a 56), anche in intensiva (da 6 a 4) e in C-Pap (da 8 a 6).

La situazione al "Manzoni" di Lecco

SITUAZIONE 17/05/2021

Ore 10:00 P.O. Lecco REPARTI COVID POSTI OCCUPATI 03/05 22/04 12/04 29/03 22/03 15/03 TOTALE PAZIENTI COVID 76 104 132 173 203 202 197 DI CUI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA 9 8 15 20 19 18 17 DI CUI PAZIENTI IN C-PAP 1 9 14 14 31 24 32

La situazione al "Mandic" di Merate