Covid-19, la pressione sugli ospedali lecchesi cala ancora. Ma non in terapia intensiva

Cala, ma non drasticamente, la pressione esercitata dalla pandemia di Covid-19 sugli ospedali Lecchese. Lo rivelano i dati forniti dalla Asst Lecco (e aggiornati a giovedì 22 aprile alle ore 10), nelle ultime due settimane il numero complessivo di pazienti ricoverati fra Lecco e Merate è sceso del 20,14% (da 278 a 222).

Un decremento comunque significativo, che fotografa la fase dell'epidemia in cui si sta assistendo a un lento e progressivo miglioramento, come dimostra il prossimo passaggio dalla zona arancione alla zona gialla. Se sia l'ultima volta che ciò avvenga, naturalmente, è impossibile da dire come dimostra l'ultimo anno (e in attesa di un'ulteriore accelerazione nella campagna vaccinale).

Al "Manzoni" di Lecco sono attualmente ricoverati 132 pazienti, quarantuno in meno rispetto a fine marzo. Cala la terapia intensiva, stabile il numero di malati sottoposti al trattamento con il casco C-Pap per la ventilazione assistita. Al "Mandic" di Merate in calo i ricoverati (da 105 a 90), ma in intensiva (da 6 a 8) e in C-Pap (da 17 a 18).

La situazione al "Manzoni" di Lecco

SITUAZIONE 22/04/2021

Ore 10:00 P.O. Lecco REPARTI COVID POSTI OCCUPATI 12/04 29/03 22/03 15/03 TOTALE PAZIENTI COVID 132 173 203 202 197 DI CUI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA 15 20 19 18 17 DI CUI PAZIENTI IN C-PAP 14 14 31 24 32

La situazione al "Mandic" di Merate