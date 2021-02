Rischio valanga sulla Cresta Cermenati, in corso le valutazioni dei tecnici

La segnalazione di un utente mobilita le squadre Saf dei Vigili del fuoco, già impegnate in Grignetta in operazioni di addestramento

È in corso nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 febbraio, il monitoraggio di un fronte nevoso sulla Cresta Cermenati in Grignetta ritenuto a rischio valanga.

Una squadra del Nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) dei Vigili del Fuoco di Lecco si trovava per addestramento ai Piani Resinelli quando è pervenuta la segnalazione da un utente, per il possibile rischio di distacco; le squadre si sono avvicinate al luogo della segnalazione, per valutare la situazione.

(in aggiornamento)

I bollettino valanghe di Arpa

"GRADO DI PERICOLO: 3 MARCATO in diminuzione a 2 MODERATO Su alcuni pendii ripidi, oltre il limite del bosco, in presenza di recenti lastroni da vento è possibile provocare distacchi di piccole e medie dimensioni localmente anche con debole sovraccarico; con forte sovraccarico è possibile interessare strati interni più in profondità che possono dar luogo a valanghe anche di grandi dimensioni. L'attività valanghiva spontanea, è riconducibile a scaricamenti sui versanti meridionali di neve a debole coesione di superficie. A quote medio-basse il graduale rialzo termico favorirà una lenta ripresa deii movimenti basali del manto nevoso (bocche di balena), e possono verificarsi isolati distacchi di fondo generalmente di piccole e medie dimensioni".