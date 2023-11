Alcool e risse: Halloween, una notte movimentata

Notte di Halloween agitata nel Lecchese. Dall'una del 1° novembre in poi la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per porre rimedio agli eccessi: poco prima dell'una di notte la chiamata è arrivata da Colico, vista l'aggressione avvenuta in uno stabile della centrale via Nazionale - lì dove si trovano banca e negozio di armi da fuoco - che ha reso necessaria la medicazione per un 42enne, poi trasferito in codice verde presso l'ospedale di Gravedona. In loco anche i carabinieri della locale stazione.

Circa un'ora dopo, poco prima delle tre di notte, un giovane di vent'anni è stato soccorso in prossimità dell'area feste del Comune di Castello Brianza per l'abuso di sostanze alcoliche. Il ragazzo è stato raggiunto dai volontari della Croce Rossa di Casatenovo e poi trasferito presso l'ospedale di Merate con il codice di minima gravità.

Nuovo intervento poco dopo le 4, sempre in Brianza ma questa volta in località Vescogna a Calco, di fronte all'omonima villa: una giovane di 26 anni è stata soccorsa dai volontari di Calolziocorte per l'abuso di sostanze alcoliche e poi portata al "Mandic" in codice verde.

Prima delle 5, poi, una nuova rissa avvenuta sotto i portici di via Cesare Battisti a Rogeno ha reso necessario l'intervento dei sanitari di Lariosoccorso per curare le ferite sul corpo di un 23enne, successivamente trasferito presso l'ospedale "Fatebenefratelli" di Erba con il codice di minima gravità.