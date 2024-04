Calci e pugni fuori dal bar tra le auto di passaggio: il video choc

Immagini preoccupanti, che hanno fatto il giro del web. Il video in questione, ripreso dai residenti, fa riferimento a una rissa seguita a un alterco a Colico. Si tratta degli avventori di un bar di via Nazionale che in passato era già stato colpito da provvedimenti restrittivi.

Ciò che si vede nei filmato, ripreso da alcuni residenti e poi diffuso in rete, è spaventoso e purtroppo ormai frequente nelle serate di 'movida' del territorio: una rissa a suon di calci e pugni, che coinvolge giovani e non solo, sia uomini sia donne. Tra l'altro, fuori dallo stesso bar, un episodio analogo - con altro video diffuso - era accaduto non molto tempo fa.

L'alterco, poi le botte

I fatti sono accaduti lunedì scorso, con ogni probabilità al termine di un duro alterco: le immagini immortalano due uomini adulti darsele di santa ragione fino all'intervento di altre persone, anche donne, che cercano di dividerli. Poco dopo, mentre altri tentano di condurli a più miti consigli, due ragazze vengono alle mani prima di fare ritorno verso il bar. Il tutto praticamente sulla strada, con le auto di passaggio costrette a rallentare per non investire nessuno, tra urla e schiamazzi di ogni genere.

L'episodio ha avuto uno strascico, con l'intervento delle forze dell'ordine e di soccorso nella notte tra lunedì e martedì. Il bar è stato sottoposto a chiusura temporanea su ordine dell'Autorità. Nel recente passato il locale era già stato colpito da sospensione dell'attività da parte del prefetto per fatti simili, oltre a riduzione di orario dalla polizia locale di Colico.