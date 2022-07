Pienone in centro per i negozi aperti, ancora botte in stazione: “Sindaco, cosa fai?”

Risse, risse, ancora risse. Con cadenza quotidiana e nel pieno centro di Lecco. Giovedì sera ecco andare in scena un altro violento alterco in centro città, quel triangolo via Volta-piazza Diaz-Stazione che è diventato una vera e propria sacca di delinquenza. Poco prima delle 22 due giovani hanno dato vita a una scazzottata, rendendo necessario anche l'intervento di Polizia di Stato e Croce Rossa di Lecco.

“La sera del 30 giugno è un invito a uscire di casa: clima estivo e negozi aperti, come accade da parecchi anni il giovedì che si anima grazie ai commercianti che aderiscono all’iniziativa "Shopping di sera" di Confcommercio - ricorda Cinzia Bettega, capogruppo della Lega in Consiglio comunale -. Non sono neanche le 22, ed ecco che in piazza Diaz, proprio davanti al Comune, va in scena una lite fra ragazzi alterati che urlano. Uno di loro cade a terra colpito da un pugno in pieno volto, un cane abbaia agitato tanto da svincolarsi dal collare e mettersi a correre. Chi sta passando da lì si allontana veloce dalla banda pensando ai recenti episodi di violenza: un giovane ferito in via Volta in pieno giorno, una donna picchiata in stazione durante un tentativo di furto del telefono, un altro cittadino per poco non è stato alleggerito dal portafogli in un negozio, chi è arrestato si permette pure di dare in escandescenze in tribunale”.

“Alla Piccola degrado e vandalismi”

Bettega la sposta sul tema politico, inevitabilmente: “Quali controlli ha disposto l’Amministrazione comunale, di concerto con le Forze dell’Ordine? Il colore politico incide tantissimo e per l’ennesima volta la sinistra, quando si parla di sicurezza, non richiede misure decise, ma parla di progetti educativi, di percorsi d’inclusione, di monitoraggio dei problemi e così via: una cascata di parole, anche belle, ma che rinviano le soluzioni. Non ho nulla da obiettare sugli aiuti a chi è in difficoltà, ma non se mascherano una mancanza di iniziativa a tutela dei cittadini. Proprio tre sere fa in Consiglio comunale ho chiesto che cosa intendono fare il sindaco e gli assessori per quella specie di tendopoli che alla Piccola, oltre a essere uno spettacolo non decoroso, danneggia il lavoro degli ambulanti del mercato di Lecco che denunciano la puzza di urina, i bagni vandalizzati e un disordine generale. Mi è stato ribadito che queste persone non verranno sgomberate, perché hanno diritto a stare lì e che non sanno se sono regolari o no. Non sono risposte accettabili, ma purtroppo al Comune manca la volontà di prendere decisioni che alla fine sono di semplice buon senso”.