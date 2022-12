Rissa a Rancio: cancellata la festa del Libero Pensiero

Prima la rissa, poi lo stop. La festa di Natale del Circolo "Libero Pensiero" di Rancio, rione di Lecco alta, è stata annullata “in seguito degli incresciosi episodi di inciviltà e di maleducazione che hanno contraddistinto le condotte di alcuni e sconsiderati individui nelle aree limitrofe il Circolo” durnata la notte dell'Antivigilia. Da qui la decisione del direttivo, che durante la serata della Vigilia ha preso in mano le redini della situazione e ha cancellato quanto previsto per la serata di Natale. Gli “episodi d'inciviltà” sono relativi a una rissa avvenuta nella zona di via Isidoro Calloni.

“Il rapporto con il vicinato è un patrimonio del quale andiamo orgogliosi, un vanto, un onore, una piacevole necessità che rende ancor più preziose le iniziative del Circolo nel quartiere da oltre 70 anni - si legge nella nota diffusa dal "Libero Pensiero" -. Per noi organizzatori delle iniziative, è semplicemente intollerabile e inaccettabile che terzi possano minare questa consolidata collaborazione. E anche se, come saprete, il Circolo sta cercando con fatica di uscire da un periodo economicamente difficile, equilibrio, rispetto, sincerità e collaborazione sono ad oggi, e saranno in futuro, i cardini della relazione tra Libero Pensiero e tessuto rancese”.

Rissa a Rancio, il "Libero Pensiero" cancella la festa di Natale

“Gli episodi di maleducazione e inciviltà” che sono accaduti tra il 23 e il 24 dicembre “ci sono pervenuti con senso di desolazione e un filo (concedetecelo) di delusione. Sia ben chiaro che non intendiamo sottrarci al ruolo di centro aggregatore/educatore di giovani per la città (ne siamo consapevoli), la nostra risposta anche questa volta sarà l’educazione, ed il richiamo a quest’ultima senza se e senza ma. Garantiamo che nessuna soluzione verrà trascurata, e che tutto il necessario sarà fatto al meglio, come già stiamo facendo in queste ore. Dimostreremo ancora una volta che il Circolo è elemento aggiunto del quartiere e della città, storico punto di riferimento per lavoratrici, lavoratori, famiglie, giovani e anziani. Un luogo di rispetto e convivenza, impegno e divertimento, lavoro e volontariato”.

“Ad ogni modo, il Circolo si impegnerà ad evitare che quanto accaduto la scora notte si verifichi nuovamente. Questo è ciò che farà, al massimo delle sue forze”, si chiude la lettera prima dei canonici auguri per le festività.