Maxi rissa fuori da un locale di Lecco: scatta la chiusura forzata da parte del Questore

Nella mattinata di martedì 8 settembre il Questore della Provincia di Lecco ha emanato un provvedimento di sospensione della licenza di esercizio pubblico ex art. 100 T.U.L.P.S. nei confronti di un locale di Lecco. Intorno alle due e mezza della notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre, infatti, nella zona del citato esercizio pubblico sul Lungo Lario Cesare Battisti ha avuto luogo una rissa scoppiata in seguito ad una violenta lite tra due persone, che ha visto il coinvolgimento di circa trenta persone, poi dileguatesi alla vista delle Forze dell’Ordine; nella circostanza uno degli avventori, inizialmente intervenuto per sedare la lite sopra indicata, ha riportato delle lesioni al volto.

«Allarme per la collettività»

«Negli ultimi mesi, inoltre, le Forze di Polizia hanno effettuato presso lo stesso locale diversi interventi in seguito alla riscontrata presenza di pregiudicati, di situazioni pericolose per la collettività, nonché di scarso rispetto delle norme anti-covid», spiegano dalla Questura di Lecco.

«Quanto sopra evidenziato e la particolare violenza che ha caratterizzato quanto accaduto il 5 settembre, episodio che ha suscitato allarme per la collettività, ha indotto il Questore di Lecco all’emissione del provvedimento in argomento», valido un periodo di quindici giorni, che è stato notificato, nello stesso pomeriggio odierno, da personale della Polizia di Stato.