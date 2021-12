A Natale non si placano gli animi: rissa e aggressione nella notte

Prima una rissa, poi un'aggressione. Non è stato un Natale tranquillo tra Lecco e la Brianza nonostante l'occasione si sposasse meglio con un clima di festeggiamenti. Invece, alle 23.55 i volntari della Croce Rossa di Lecco sono stati chiamati a intervenire nella centralissima via Anghileri per gli effetti di una rissa che ha visto il coinvolgimento anche di una ragazza di 29 anni, soccorsa sul posto dal personale sanitario ma non trasportata in ospedale; allertati anche gli agenti della Polizia di Stato.

In Brianza

Circa due ore dopo, verso l'una e 58, si è invece verificata una più grave aggressione a Cassago Brianza, nella zona di via Cascina Nuova. Sul posto sono stati richiamati, in codice rosso, i volontari di Sos Lurago d'Erba, oltre a un'autoinfermieristica inviata sempre dal Comasco: il 33enne rimasto ferito è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale "San Gerardo" di Monza, dov'è arrivato poco dopo le 3 di notte. Indagano i carabinieri che fanno capo alla Compagnia di Merate.