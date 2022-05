Rissa nella notte a Lecco, intervengono i soccorsi

Rissa nella notte a Lecco. Intorno alle 3.30 i soccorsi di Areu sono dovuti intervenire in via Leonardo Da Vinci, nei pressi del lungolago cittadino, a seguito di un episodio violento che ha visto coinvolte quattro persone. Allertati anche gli agenti della Questura di Lecco.

L'intervento di Areu è scattato in codice giallo e poi proseguito in verde. Fortunatamente non ci sarebbero dunque persone ferite in modo serio e per solo uno dei quattro coinvolti nella rissa, un ragazzo di 23 anni, è stato necessario il trasporto all'ospedale Manzoni di Lecco per le cure e gli accertamento del caso. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato.