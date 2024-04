Insulti e botte: via Volta è la solita terra dei fuochi

Siamo alle solite. Pochi giorni dopo la rissa avvenuta in stazione e gli incontri di pugilato abusivamente andati in scena al parchetto Kennedy, questa volta è stata la solita via Volta a fare da teatro di un violento scontro tra ragazzini andato in scena a una manciata di metri dal centro storico di Lecco. Una decina abbondante di giovani, perlopiù minorenni, verso le sei di martedì 16 aprile hanno prima dato vita a un alterco, dopodiché sono passati alle vie di fatto mettendosi le mani addosso: strattoni, calci e pugni, con delle ragazze che si sono buttate nella mischia.

I passanti hanno logicamente chiamato le forze dell'ordine, arrivate in loco dal vicinissimo comando della Polizia locale e rimaste a presidiare la zona fino al sopraggiungere dell'oscurità. Il gruppetto, comunque, si è rapidamente disperso e ha fatto perdere le tracce.

La rissa in stazione

Giovedì 11 aprile, come tante in tante altre occasioni, è stata la stazione di Lecco ad "accogliere" il violento alterco tra due gruppi di ragazzini. Intorno alle 17.30 di giovedì 11 aprile dei giovani se le sono date di santa ragione - anche a favore di telecamera - fino all'arrivo di carabinieri e poliziotti, con tanto di fuga verso altri lidi poco distanti.

“Come chiedo da tempo, quanto ancora vogliamo aspettare prima di impiegare i militari di "Strade Sicure" per presidiare la stazione e le zone limitrofe come già peraltro avviene con successo a Como, Monza ed in tante altre realtà lombarde? I cittadini vogliono e meritano una stazione sicura e pulita. Non possiamo più restare fermi a guardare. Servono tolleranza zero e misure drastiche per riportare l'ordine. Così le stazioni non sono sicure. Chiederò un intervento diretto di chi ha competenza, dopo essermi confrontato con l’Assessore Regionale alla Sicurezza, Romano La Russa” ha scritto Giacomo Zamperini come didascalia del video condiviso in rete.

La rissa non ha fatto registrare feriti o, quantomeno, non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza per loro.