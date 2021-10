Lecco, un'altra notte agitata: tra "viale" e Pescarenico feriti due giovani

Ancora viale Turati, ma questa volta non solo, al centro della cronaca nera. Nella tarda serata di giovedì 30 settembre un giovane di 27 anni è stato soccorso dai volontari della Croce Rossa di Lecco come effetto dei disordini avvenuti a poca distanza dall'incrocio con via Petrarca: giusto martedì era accaduto qualcosa di simile, ultimo, allora, fatto di una lunga serie che hanno convinto il sindaco Mauro Gattinoni a dare una stretta sul consumo di sostanze alcoliche in quella zona.

Il giovane coinvolto nella rissa è stato trasferito in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco. Allertati gli agenti della Polizia di Stato e i militari dei Carabinieri.

Poco dopo...

Intorno a un quarto alle due gli stessi volontari della Croce Rossa si sono dovuti portare in corso Carlo Alberto, nel rione di Pescarenico, per tamponare gli effetti di un'altra rissa: anche in questo caso è stato un ragazzo di 27 anni, rimasto ferito, ad avere bisogno dell'intervento del personale sanitario. Fortunatamente non preoccupanti le sue condizioni: il ferito è stato trasportato in codice verde presso il nosocomio di via dell'Eremo.