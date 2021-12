Doppia rissa in viale Turati: ferite, soccorse e ricoverate due persone

Doppio intervento di personale sanitario e forze dell'ordine nella serata lecchese. In entrambi i casi la macchina operativa si è messa in moto per mettere una pezza ai danni creati da delle risse avvenute nel rione di Santo Stefano della città capoluogo, che torna così a far parlare di sè dopo qualche mese di tranquillità.

Intorno alle 21.40 di venerdì 10 dicembre un giovane di 23 anni è stato trasportato presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco in seguito alla rissa avvenuta tra viale Filippo Turati e la parte alta di via Capodistria, a non molta distanza dall'incrocio con via Leopardi: il ragazzo è stato trasferito in codice verde al nosocomio grazie all'aiuto dei volontari della Croce Rossa di Galbiate, mentre sono stati allertati sia i carabinieri del Comando di Lecco che gli agenti della Polizia locale.

In centro

Poco più distante la zona dove, alle 22.10, è andato in scena un nuovo alterco, anche questa volta con un ferito: in questo caso è stato un 48enne, tra via Belvedere e lo stesso viale Turati, a dover essere medicato dai volontari della Croce Rossa di Lecco, supportati anche da un'automedica; stabilizzato, l'uomo è stato trasferito in codice verde presso il medesimo pronto soccorso cittadino di via dell'Eremo. Su questo secondo caso indagano gli stessi militari lecchesi.