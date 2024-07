Il centro Lecco è una polveriera: commercianti esasperati, si cercano contromisure

Il centro Lecco è finito in una nuova spirale di violenza. Sono svariati gli episodi registrati durante le ultime settimana, che hanno così azionato un circolo vizioso e preoccupante. In questi giorni è stato rafforzato il presidio delle forze dell'ordine, anche visto l'aumento dei flussi turistici. A tal proposito giovedì 11 luglio andrà in scena una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, “tesa a riesaminare il dispositivo di controllo e vigilanza del territorio, sia nella città di Lecco che nei comuni interessati dai maggiori flussi turistici”, spiega la Prefettura di Lecco.

“Esercenti esasperati, ma niente esercito”

L'escalation di episodi violenti e di degrado in centro Lecco, in particolare in via Cavour, sta sempre più accendendo gli animi e aumentando la preoccupazione dei cittadini e l'esasperazione dei negozianti. Un problema che è ben presente nell'agenda di Confcommercio Lecco. “La sicurezza è un valore fondamentale per i cittadini e per le imprese e come tale rappresenta un aspetto centrale e un richiamo forte anche per la nostra associazione - spiega il direttore dell'associazione di categoria, Alberto Riva -. Di fronte a queste legittime domande è bene che arrivino risposte chiare, rapide ed efficaci. Anche noi riteniamo non ci sia un legame diretto tra il turnover dei negozi che viene evidenziato nella parte alta di via Cavour e la questione sicurezza. Però resta il fatto che una città più vivibile e attrattiva è anche una città in cui sia i residenti che i turisti passeggiano più volentieri e in cui gli imprenditori svolgono la loro attività con maggiore serenità”.

Poi aggiunge: “Invitare i commercianti a fare la loro parte per il rilancio di una via mi fa sorridere. Di principio sono d'accordo perché ben vengano le iniziative e le proposte dei singoli, però è bene ribadire che il decoro urbano e soprattutto la sicurezza di cittadini e imprenditori sono responsabilità del pubblico, in primis dall'amministrazione comunale. Su questo non si può giocare con le parole o fare finta di non sapere compiti e ruoli”. E conclude: “Sento parlare di vigilantes privati o di schierare l'esercito. Non mi pare siano soluzioni idonee. Basterebbe soltanto garantire l'incolumità delle persone, assicurare maggiore presidio delle vie e puntare a un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine”.

“Sembra il Bronx”

“La situazione nel centro città sta diventando incandescente, ormai sembra di essere, al calar della sera, nel Bronx. Risse, schiamazzi e spaccio rischiano purtroppo di non far più notizia e questo non possiamo, ne dobbiamo permetterlo. Lecco sta diventando come quelle città descritte dal cantante Baby Gang. Il sindaco Gattinoni ne è il responsabile perché ha tutti gli strumenti per agire e porre fine a questa incresciosa situazione” spiegano invece i leghisti Mauro Piazza ed Emanuele Mauri.

“Con atti e procedure formali può chiedere che nell’ambito del comitato ordine e sicurezza, presieduto dal Prefetto, ci si attivi, come brillantemente fatto in altri capoluoghi di provincia, cito ad esempio Monza, Pisa e Ferrara, con l’operazione 'Strade Sicure' per gli obiettivi sensibili della nostra città - spiega il consigliere regionale Mauro Piazza - nel frattempo con la polizia locale, può replicare un modello efficace già sperimentato in comuni simili al nostro con “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, un insieme di azioni e strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità, anche con l’impiego delle forze di polizia per far fronte a esigenze straordinarie del territorio. In particolare, risulta di fondamentale importanza il costante raccordo operativo tra le Forze di Polizia; l’interconnessione tra le sale operative, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo di aree e attività soggette a rischio. A un'emergenza come quella della sicurezza occorrono interventi urgenti, soluzioni efficaci e immediate; invece, il Comune latitante non vede o non vuole?”.

“In vista del prossimo consiglio comunale come Lega presenteremo una mozione, grazie ai nostri consiglieri comunali, per impegnare la giunta Gattinoni ad attivare queste azioni perché senza sicurezza non ci può essere sviluppo. Con la certezza che la sicurezza non è né di destra né di sinistra, ma è un diritto che deve essere garantito e protetto per tutti siamo convinti che la maggioranza consiliare appoggerà questa nostra richiesta nell’interesse di chi oggi non si sente più sicuro girando per la nostra bella città”, conclude il segretario della Lega cittadina Emanuele Mauri.

Zamperini spinge per i militari

Proprio di esercito ha parlato Giacomo Zamperini, consigliere lecchese di Fratelli d'Italia: “È inutile girarci attorno, si tratta di giovani e giovanissimi, spesso di origine straniera, che seminano paura e caos, ubriacandosi e facendo risse nei pressi della stazione - incalza Zamperini - Ciò che sta succedendo è inaccettabile in uno Stato di diritto. I residenti sono esasperati e non si sentono più al sicuro nell’uscire da casa o dagli esercizi commerciali, come se alla sera fossero sequestrati dalla paura. La disperazione ha spinto residenti e commercianti a proporre di mettere mano al proprio portafogli per proteggersi pagando della vigilanza privata. È un assurdo paradosso, lo Stato deve reagire”.

“Serve una risposta forte da parte delle istituzioni prima che la gente si faccia giustizia da sé - aggiunge il consigliere regionale -. Come dico da tempo, ahimè, inascoltato, deve essere fatto tutto ciò che è necessario per ripristinare ordine e sicurezza nella zona. Va garantita l’incolumità dei lecchesi, non solo dei cittadini ma anche di chi lavora e di chi visita la città, soprattutto nei mesi estivi”.

“Il Comune non metta la testa sotto la sabbia. La situazione è tragica e non va minimizzata, anche perché tutto ciò avviene sotto gli occhi del sindaco, proprio davanti al municipio. Chi governa l’amministrazione comunale non può quindi fare finta di non sapere cosa succede. Bisogna intervenire con prontezza per dare risposte ai cittadini. Anzitutto, si convochi il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con all’ordine del giorno questa priorità. Serve disporre con le forze dell’ordine un presidio di sicurezza quotidiano nelle zone e negli orari più a rischio, anche in collaborazione con la polizia locale, prevedendo eventuali servizi straordinari”.

“Ho contatto il sottosegretario per la Difesa, con delega alla missione 'Strade sicure', Isabella Rauti, confermando che le forze armate a presidio di alcuni punti critici, come avviene ad esempio a Como con gli alpini, fungono efficacemente da deterrente e la loro presenza risolverebbe molti problemi. Tra le altre, anche questa è un’ipotesi che va presa seriamente in considerazione. D’altro canto, Regione Lombardia è pronta a fare la sua parte, sia economicamente che dal punto di vista legislativo, infatti, mi sto occupando di riformare la legge regionale sulla Sicurezza e la Polizia Locale, con l’obiettivo di conferire a quest’ultima maggiori poteri di intervento, avviando anche collaborazioni tra gli enti locali e la sicurezza privata, a supporto della sicurezza urbana e in modo sinergico con le forze dell’ordine”.

“Il centrodestra non resterà inerme di fronte alla richiesta d’aiuto dei cittadini. Chiederò agli alleati di riunirsi assieme a Fratelli d'Italia per avviare gli Stati Generali della sicurezza sul territorio, così da trovare, anche con il supporto e l’assistenza di tecnici ed esperti, soluzioni efficaci e risolutive, intervenendo prima che sia troppo tardi”.