Ennesima serata di violenza a Lecco: risse tra Caleotto e stazione, tre in ospedale

Risse su risse nella tarda serata di martedì 15 giugno a Lecco. Ben tre episodi di violenza si sono consumate tra il rione del Caleotto e la stazione cittadina, ancora una volta teatro di un diverbio molto acceso. Il primo è da fissare alle ore 21, quando un 47enne si è scontrato con un rivale nella zona del centro commerciale ed è stato trasferito all'ospedale "Manzoni" dai volontari della Croce Rossa per curare le ferite del caso. Sul fatto indagano i carabinieri.

Stazione e violenza

Poco dopo, intorno alle 21.25, sono stati gli agenti della Questura di Lecco, membri della sottosezione della Polizia Ferroviaria, a portarsi in stazione: qui una lite è sfociata in violenza e ha causato il serio ferimento di un 26enne di origine straniera, ma sarebbero vari i soggetti coinvolti. A prestare l'intervento di primo soccorso, in codice rosso, sono stati i volontari della Croce Rossa di Galbiate, che hanno portato il giovane presso il pronto soccorso del nosocomio cittadino in codice giallo.

Ancora al Caleotto

Un'ora dopo, alle 22.30, è stato ancora il parcheggio del centro commerciale sito al Caleotto a trasformarsi nel teatro del terzo episodio violento: a farne le spese maggiori è stato un 24enne, portato al "Manzoni" dai volontari della Croce Rossa di Lecco e ricoverato in codice verde. Che l'episodio sia legato il primo?