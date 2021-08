Risse e alcool ai minorenni: chiusi due locali, denunciate tre persone tra Lecco e Olginate

Nel corso degli ultimi mesi il centro di Lecco è stato scosso da un alto numero di atti di violenza. Per questo motivo si sono susseguite varie riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha portato all'emissione di un'ordinanza anti alcool oltre che a un numero maggiore di controlli; l'attività delle forze dell'ordine è stata finalizzata a sanzionare gli autori di comportamenti illeciti.

La Polizia di Stato di Lecco, dopo la rissa verificatasi sul lungolago nei pressi di piazza Cermenati, al termine degli approfondimenti condotti dalla Divisione Anticrimine ha emesso, firmati dal Questore Alfredo d'Agostino, ha emesso tre nuovi provvedimenti restrittivi noti con il nome di Daspo Willy. In particolare il provvedimento ha colpito tre soggetti, due cittadini albanesi ed un italiano responsabili di una rissa avvenuta lo scorso 19 giugno, nei cui confronti è stato emesso il divieto di accesso ed avvicinamento ad un esercizio pubblico sito in quella zona per un periodo di sei mesi. “Si rammenta che la violazione al suddetto divieto ha rilevanza penale”, spiegano da corso Promessi Sposi.

Chiusi due locali a Lecco e Olginate

D'Agostino non si è fermato qui: il questore ha inoltre adottato due provvedimenti ai sensi dell’art. 100 del Tulps, chiudendo per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, per tre giorni, un bar rintracciabile in piazza Diaz e uno presente in Lungolago Martiri della Liberazione, sul lungolago di Olginate. A seguito di attività condotta dai militari dell’Arma dei Carabinieri è emerso che presso il locale di Lecco erano state somministrate sostanze alcoliche a soggetti minorenni.

L’esercizio pubblico di Olginate, invece, è stato recentemente interessato da una violenta lite svoltasi a pochissima distanza, che ha coinvolto diversi soggetti pregiudicati, tutti abituali frequentatori del locale. L’Arma ha pertanto inoltrato una proposta di chiusura, ai sensi dello stesso articolo 100, per una serie di episodi che nel tempo hanno interessato il pubblico esercizio, trovando la condivisione dell’Autorità provinciale che ha emesso il provvedimento.