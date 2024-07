Frana e coincidenze saltate: un'odissea di quattro ore sui treni

Il viaggio della speranza per andare da Sondrio a Milano, passando per Lecco. La premessa è d'obbligo: la frana di Fiumelatte, che ha portato alla chiusura di un ulteriore tratto di linea ferroviaria, di certo non ha aiutato, ma una migliore organizzazione e coordinamento avrebbero aiutato i tanti viaggiatori che anche oggi hanno affrontato con i treni e bus sostitutivi il tragitto da Milano alla Valtellina e viceversa a non incorrere in tempi di percorrenza biblici, praticamente doppi rispetto a quelli indicati dagli orari ufficiali. Lo ricordano i colleghi di SondrioToday.it.

A raccontare l'ennesima disavventura due sondriesi che avevano deciso di concedersi una gita fuori porta di un paio di giorni e avrebbero dovuto prendere il treno per Torino alle 11.10 di questa mattina. “Dopo la frana e la chiusura della linea anche tra Colico e Lecco - hanno raccontato i due - sabato sera siamo andati a informarci in stazione. Ci hanno spiegato che, anche da Colico, avremmo dovuto prendere un bus sostitutivo per Lecco e poi da lì il treno per Milano. Per questo abbiamo deciso di partire alle 7.20 da Sondrio in modo da avere abbastanza tempo per essere a Milano entro le 11.10”.

L'inizio del viaggio, in effetti, è stato promettente, visto che il bus sostitutivo da Sondrio a Colico è partito ed è arrivato puntuale. Poi, però, sono iniziati i problemi: “Nonostante quello che ci era stato detto in biglietteria ieri sera e cioè che anche a Colico avremmo trovato subito un bus per Lecco - prosegue il racconto - così non è stato e così abbiamo dovuto aspettare per più di un'ora proprio a Colico, visto che il bus per Lecco non è partito prima delle 9.30”.

A quel punto, la speranza per poter almeno tentare di prendere la coincidenza per Torino delle 11.10 a Milano Centrale era che il treno in partenza da Lecco aspettasse i passeggeri del bus sostitutivo in arrivo di Colico: “Così però non è stato visto che quando siamo arrivati a Lecco il treno per Milano Centrale era già partito. Non abbiamo potuto fare altro che aspettare quello successivo e, intanto, cambiare il biglietto del treno per Torino, prenotando quello successivo. Almeno ci siamo consolati con una buona colazione al bar”.

Infine, attorno alle 11.40, l'arrivo a Milano Centrale, dopo più di quattro ore di viaggio e un tempo di percorrenza superiore al doppio di quello indicato dagli orari ufficiali.