Pagnona, le ricerche finiscono in tragedia: trovato il corpo dell'anziano disperso

Si è concluso in tragedia l'intervento dei soccorsi andato in scena per tutto il pomeriggio di lunedì 27 giugno in Val d’Avano. Al termine delle lunghe ricerche è stato ritrovato senza vita un uomo di 80 anni di Colico: si tratta di Gianmario Buzzella, originario di Tremenico ma da tempo residente nella città dell'Alto lago lecchese. Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, l'anziano era uscito in cerca di funghi ma non è rientrato come previsto, così i familiari hanno subito chiesto aiuto. La sua auto era parcheggiata lungo la Strada Provinciale 67 e da lì sono partite le ricerche.

Al lavoro con l'elicottero

Impegnati una trentina di tecnici della Stazione di Valsassina - Valvarrone del Soccorso alpino, oltre a una unità cinofila di ricerca in superficie del Cnsas; attivata anche l’unità cinofila molecolare dell’ANC - Associazione nazionale Carabinieri, insieme con varie squadre dei Vigili del fuoco. Il ritrovamento è avvenuto poco prima delle 18:30: l’uomo è precipitato per una trentina di metri in un luogo molto impervio e i traumi riportati non gli hanno lasciato scampo. Era in un canale boscoso e il recupero è stato particolarmente complesso: è anche stato necessario tagliare degli alberi per agevolare le manovre.

Dopo un primo tentativo da parte dell’elicottero dei Vigili del fuoco, è intervenuto l’elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Villa Guardia a Como; stava ormai diventando buio, ma il mezzo è abilitato per il volo notturno e quindi, dopo la constatazione del decesso da parte del medico, il tecnico di elisoccorso del Cnsas è riuscito a recuperare il corpo con il verricello. L’intervento è terminato verso le 22.30.