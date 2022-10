Scomparso e ritrovato in una zona impervia: anziano trasportato d'urgenza in ospedale

Sarebbero gravi le condizioni di un anziano dato per scomparso e ritrovato nella tarda mattinata di oggi in una zona impervia nei pressi di via Ai Poggi, nell'area collinare di Lecco. Non appena scattato l'allarme, i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e i tecnici del Soccorso alpino si sono subito mobilitati nelle ricerche dell'uomo di 83 anni di cui non si avevano più notizie.

Sul posto si sono portati i pompieri del nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) e un furgone UCL Posto di comando avanzato. L'uomo è stato localizzato innanzitutto da un privato: le squadre con tecniche Saf e i soccorritori Cnsas, hanno poi portato la persona al piano strada. Qui l'83enne è stato preso in carico dal personale sanitario di Areu che lo ha trasferito in ambulanza all'ospedale di Lecco in codice rosso. Allertati anche i carabinieri.