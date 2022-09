Val Biandino, ricerche concluse: ritrovato senza vita il fungiatt brianzolo

Si sono concluse tragicamente le ricerche di un fungiatt eseguite in Val Biandino. Poco prima di mezzogiorno di oggi, giovedì 29 settembre, si è appreso del ritrovamento di S.C., pensionato brianzolo 79enne di Barzanò scomparso mercoledì sera. Le squadre hanno operato per tutta la notte senza soste: sul campo i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Stazione di Valsassina - Valvarrone, i militari del Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, l’Associazione nazionale Carabinieri e i Vigili del fuoco con il Nucleo Saf, che hanno fatto affidamento anche sul campo Ucl (unità di comando locale per coordinare le ricerche) e sui sistemi necessari per rintracciare il cellulare del disperso, un fungiatt 79enne di Barzanò che, uscito da solo per la battuta, non ha fatto rientro prima del buio. A supporto sono giunti anche i pompieri dei Comandi di Como e Sondrio, oltre al personale del Comando di Varese in azione con il sistema Dedalo.

Seconda tragedia

Le squadre si sono concentrate sullo scandagliare la zona delle baite Serra, intorno a 1.040 metri di quota sul livello del mare. Dalla mattinata di giovedì si è levato in volo anche l'elicottero della Guardia di Finanza: qualche ora dopo ecco la tragica notizia, con il ritrovamento in una zona molto impervia effettuato da una squadra con l’unità cinofila da ricerca in superficie del Cnsas, in campo anche con un medico rianimatore. Una tragedia, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione, che si somma a quella materializzatasi poche ore prima a Garzeno, dove ha perso la vita un uomo residente a Cremella, anche in quel caso uscito con dei conoscenti per cercare funghi.