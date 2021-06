Era scomparso nel fine settimana: ritrovato sul Resegone il corpo di Adriano Rota

È stato ritrovato nel corso della giornata di mercoledì 9 giugno il corpo di Adriano Rota, escursionista 73enne di Albano Sant’Alessandro (Bergamo) che era disperso dal fine settimana. Sabato mattina l'uomo aveva lasciato la propria autovettura a Brumano, piccolo comune della Bergamasca che si trova alle pendici del Resegone, per incamminarsi nei boschi della frequentata montagna simbolo della città di Lecco.

Dopo il mancato rientro a casa è stato lanciato l'allarme, che ha mosso i tecnici della delle Stazioni di Valle Imagna, Valle Brembana e Oltre Il Colle della VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino e Speleologico e i Vigili del Fuoco, successivamente supportati da quelli della XIX Delegazione Lariana; sul posto anche l’elicottero di Regione Lombardia, che ha consentito la perlustrazione dall’alto dell’area e la logistica.

Il recupero nel canale

Il corpo di Rota è stato ritrovato sul versante bergamasco al termine delle ricerche. Come riferito da fonti del Cnsas, era stato visto sabato da alcune persone nella zona della Cima Quarenghi - La Passata: le squadre hanno circoscritto la zona alle creste del Resegone e scendendo hanno trovato alcuni oggetti appartenenti all’uomo. Poco dopo, scendendo in un canale hanno trovato il corpo senza vita. Era scivolato sul versante sud-ovest mentre scendeva dalle creste in un canale. L’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha portato l’équipe sanitaria nel luogo del rinvenimento, per la constatazione del decesso.