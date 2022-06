Si cerca un uomo scomparso nella Brianza lecchese

Attivate le ricerche per ritrovare una persona scomparsa nella Brianza lecchese. Si tratta del 57enne Massimo S. Come segnalato dalla Prefettura di Lecco: "Si è allontanato dalla sua abitazione in Robbiate, nel primo mattino di giovedi 9 giugno 2022, il signor Massimo S., classe 1965, altezza 170 cm, peso 52 kg circa, occhi castani, capelli castani scuri. Al momento dell’allontanamento potrebbe aver indossato una maglia a righe di colore azzurro e bianco e scarpe bianche".

Infine l'appello alla popolazione in caso di avvistamento o ritrovamento: "Chi può fornire utili contributi alle ricerche è pregato di contattare la Stazione dei Carabinieri di Merate".