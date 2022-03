Incidente con auto ribaltata a Rogeno, sul posto anche l'elisoccorso

Incidente stradale con auto ribaltata e intervento dei soccorsi in codice rosso a Rogeno. Il sinistro è avvenuto alle 10.30 di questa mattina, venerdì 4 marzo, in via Provinciale 51, nella frazione di Casletto. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'incidente nel quale è rimasta ferita la donna di 44 anni che si trovava alla guida della vettura.

La macchina è uscita di strada andando a ribaltarsi nel prato vicino. Immediato l'allarme al 118: sul posto si sono presto portati i soccorritori di Areu con l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l'elisoccorso da Como, insieme ai Vigili del Fuoco. Allertati anche i Carabinieri della compagnia di Merate. L'intervento è poi proseguito in codice giallo e l'automobilista è stata trasferita in ospedale per le cre e gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi come inizialmente si era temuto.