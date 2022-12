Incendio al tetto di un'abitazione, Vigili del fuoco in azione

Vigili del fuoco in azione in forze a Rogeno per un incendio che ha interessato il tetto di un'abitazione di via Casnedi. Il rogo è divampato nella mattinata di oggi, giovedì 1° dicembre, con fiamme e fumo scuro che hanno avvolto la parte superiore dell'immobile.

Ancora poche le informazioni a disposizione. Non appena scattato l'allarme - alle ore 10.15 - i pompieri sono prontamente intervenuti sul posto con più mezzi. Alle 12.45 l'intervento è ancora in corso, ma la situazione sembra essere ormai sotto controllo. La casa è stata salvata ed è rimasta bruciata solo una piccola porzione di tetto.