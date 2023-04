Tentò di comprare il rolex a un lecchese con soldi falsi: denuncia e foglio di via

Dovrà restare lontano da Monza per i prossimi due anni un cittadino francese di origine sinti che dimora nel campo nomadi di via Monte Bisbino a Milano. Era stato lui, nel pomeriggio di martedì 4 aprile, ad aver dato appuntamento nella centrale via Arosio di Monza a un italiano residente in provincia di Lecco per l’acquisto di un orologio di valore, cercando poi di truffarlo con soldi falsi.

L’episodio, che si colloca nell’ambito delle truffe messe in atto con il metodo del cosiddetto "Reep deal", prevedeva il pagamento di 5.400 euro in contanti per l’acquisito di un Rolex "Date Just acciaio e oro". Al momento dello scambio - come illustrato dai colleghi di MonzaToday - la vittima si era però accorta che le banconote che stava per ricevere riportavano la scritta fac simile e aveva chiesto aiuto.

Una volante della polizia di stato che si trovava poco distante aveva presto intercettato e bloccato il truffatore, 27 anni, che stava cercando di raggiungere la stazione, trovandolo in possesso delle banconote fasulle. Per lui era prontamente scattata una denuncia per tentata truffa.

Oggi, 23 aprile, è arrivata la conferma che a carico del 27enne è scattato il provvedimento restrittivo del foglio di via obbligatorio. Il questore di Monza, Marco Odorisio, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dei reati e delle condotte socialmente pericolose, ha infatti disposto in settimana l’applicazione di 7 misure di prevenzione personale quali, un ammonimento per violenza domestica, 3 fogli di via obbligatori dal capoluogo, 2 avvisi orali ed 1 divieto di accesso ai pubblici locali. Tra questi il foglio di via a carico dell'uomo che ha cercato di truffare il lecchese proprietario del prezioso Rolex.