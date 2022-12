“Mi serve legno da bruciare”: anziano ruba la legna della staccionata

Il breve filmato è diventato virale in un battito di ciglia. Vi si vede un anziano impegnato a portarsi via illecitamente il pezzo di una staccionata installata a lato di una pista ciclabile che collega Dongo a Gravedona, sulla sponda comasca del Lario. Una persona rimansta anonima ha ripreso riprende la scena mentre rimprovera il pensionato chiedendogli cosa stia facendo. Con tono innocente l'anziano risponde di avere bisogno di legna da ardere per la stufa e siccome la staccionata sarebbe a detta sua marcia o comunque da cambiare si è messo a segarla per portarsela via.

Nel video si vede che l'uomo ha già riposto nel bagagliaio della sua auto almeno un paio di tronchi. L'uomo che lo riprende con il cellulare lo esorta animatamente a lasciarli dove li ha trovati. La scena si conclude con l'anziano che desiste dal proposito di rubare i legni.