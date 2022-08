Rubano la bici a un ragazzino in centro città. "Gli era stata regalata dal papà morto. Aiutateci a ritrovarla"

Quella bici gli era stata regalata dal papà, poi venuto a mancare il 4 agosto del 2021. A un anno dalla scomparsa - triste e incredibile coincidenza - la due ruote gli è stata rubata mentre si trovava parcheggiata (e legata) alla rastrelliera posizionata nei pressi del teatro della Società, in centro Lecco.

Potete quindi immaginare lo scoramento di Davide, 14 anni, quando è tornato a prendere la sua bici e non l'ha più trovata. Non solo un danno materiale, ma soprattutto sentimentale, visto l'alto significato di quel regalo, fatto da un genitore che purtroppo non c'è più.

Ora la mamma Elena Moretti ha deciso di lanciare un appello pubblico, sia sui social che su alcuni organi di informazione locale, per ritrovarla. Si tratta di una mountain bike di colore azzurro modello Giant, come si può vedere nelle foto.

"Noi abitiamo nel rione di Belledo e l'altra sera Davide era andato in bici in centro con alcuni amici - racconta Elena - Erano circa le 20.30, aveva legato la due ruote con un lucchetto. Poi sono andati a mangiare un panino, ma appena tornati la bici non c'era più. Mi ha subito telefonato per dirmelo". Davide era tristimmo e senze parole.

"Quella bici gli era stata regalata da papà Emanuele purtroppo scomparso un anno fa, avevamo appena celebrato la messa di commemorazione a Moggio. Potete dunque immaginare il grande dispiacere di Davide per quel furto - continua la mamma, che collabora anche con i City Angels - Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri di Lecco e tornando sul posto oggi pomeriggio abbiamo trovato anche il lucchetto rotto".

Da qui l'accorato appello: "Non voglio dare false illusioni a mio figlio, sappiamo che sarà difficile ritrovarla, ma ci proviamo. Chiunque avesse notato la bici in giro, o gli autori stessi del furto ai quali chiediamo di ripensarci e capire la gravità del gesto compiuto, si rivolga a me via Facebook dove parlo dell'accaduto, oppure direttamente ai carabinieri. Quella bici - conclude Elena - ha un grande valore affettivo e Davide merita di riaverla".