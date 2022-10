Salta il contatore che alimenta un macchinario salvavita, paura per un'anziana

Nella tarda serata di ieri il comando dei Vigili del Fuoco ha ricevuto una richiesta di supporto logistico dal 118 per una situazione delicata. In un appartamento di Lecco - dove abita una signora anziana che nella fascia notturna utilizza un macchinario salvavita - si è verificato un guasto al contatore elettrico. Quest'ultimo non risultava più funzionante, creando così una situazione di pericolo per la donna per carenza di alimentazione del macchinario.

Il Comando di Lecco ha subito inviato sul posto un'autopompa: la squadra ha così prontamente predisposto una linea ausiliaria per alimentare il macchinario salvavita. Nel frattempo la sala operativa ha allertato anche l'azienda per la fornitura dell'energia elettrica che in breve tempo ha inviato a sua volta nell'alloggio una squadra per attivare un contatore d'emergenza. L'intervento si è concluso alle 23.