Sorpreso dal maltempo, uomo salvato dai Vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione nel tardo pomeriggio di martedì 11 agosto: una squadra Saf (speleo alpino fluviale) del Comando di Lecco è intervenuta, in collaborazione con il Soccorso alpino, per aiutare un uomo sorpreso dal maltempo sul sentiero Stradini sopra Artavaggio, ne territorio comunale di Barzio.

La persona soccorsa è stata trasportata dalla squadra Saf fino al piazzale della funiva di Barzio, dove aveva lasciato in precedenza la propria vettura.