Il cane Pelu precipita in un torrente: salvato dai Vigili del Fuoco

Salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere caduto in un torrente. È una storia a lieto fine quella che ha visto protagonista il cane Pelu. L'intervento è scattato oggi in una zona impervia lungo il sentiero per il rifugio Elisa, nel territorio comunale di Mandello.

Qui i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco sono entrati in azione con le squadre SAF (speleo alpino fluviale) per cercare e soccorrere il quadrupede precipitato nel torrente il giorno precedente. Dopo essersi calati tramite tecniche alpinistiche e messo in sicurezza l'animale, i pompieri hanno riconsegnato Pelu al proprietario. L'intervento è durato circa 2 ore.