Rischia di annegare a Rivabella: i pompieri lo salvano in extremis

Intervento salvavita dei pompieri nel pomeriggio di sabato 2 luglio. Intorno alle 17 i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella vicina località Rivabella, nella zona del rione periferico di Chiuso, a causa del rischio di annegamento di una persona nelle acque che si perdono davanti alla sempre frequentata zona verde: frequentazione che aumenta in special modo durante il fine settimana, quando centinaia di persone vi si recano per un picnic, o un barbecue, fuori porta.

I pompieri sono entrati in azione tramite la Squadra Nautica a bordo del nuovo battello pneumatico Vanguard, riuscendo a trarre in salvo la persona coinvolta, che comunque non ha avuto bisogno di essere trosportata in ospedale, e ad affidarla alle cure della Croce Rossa di Lecco, giunta in loco insieme a un'automedica e ai carabinieri.

Al lavoro anche a Mandello

Non solo. I vigili del fuoco si sono portati, praticamente in contemporanea, anche al Lido di Mandello del Lario. Qui la squadra Squadra Nautica giunta da Bellano è riuscita a spegnare il principio d'incendio nato a bordo di un gommone andato in avaria.