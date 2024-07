Minaccia di buttarsi dal balcone, salvato da un gesto eroico

Attimi di terrore a Pescarenico. Qualche istante dopo lo scoccare delle 18 di martedì 16 luglio, come testimoniato dalle immagini delle telecamere di sicurezza, un anziano residente in via Antonio Corti ha scavalcato il cornicione della propria finestra sita al secondo piano del condominio e si è appeso sopra la strada, urlando di essere pronto a lasciarsi andare. Fondamentale l'intervento di Danilo Cendali, 41enne dipendente di un'impresa di pulizie residente nel rione che si è rapidamente strada fino all'appartamento del vicino e l'ha tratto in salvo con un gesto eroico.

“Dopo essere rientrato dal lavoro stavo portando per strada il cane e, una volta salito in casa, ho iniziato a sentire delle urla - racconta Danilo a LeccoToday.it -: mi sono affacciato e ho visto che questa persona si stava sporgendo, scavalcando il davanzale e aggrappandosi dal lato opposto. Sono sceso per la scale, mi sono fatto aprire il portone da un suo vicino e, avendo trovato la porta aperta, sono entrato in casa sua: in quel momento sono riuscito ad afferrarlo e a riportarlo dentro l'abitazione, ma è stata questione di secondi perché stava perdendo la presa e mi ha chiesto di aiutarlo appena mi ha visto”.

Successivamente sono arrivate le forze dell'ordine e i sanitari, nel frattempo allertati dalle persone che si erano recate in strada: “Si tratta di una situazione già nota agli assistenti sociali, tanto che questa persona è già affidata alle loro cure. È già capitato che chiamasse le forze dell'ordine e l'ambulanza in precedenza, ma fino a questo punto non era mai arrivato e la paura è che possa ripetere degli atti di questo genere”. Già mercoledì l'anziano, una persona sola, ha fatto ritorno a casa.

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare i Samaritans al numero verde gratuito 800 86 00 22 da telefono fisso o al 06 77208977 da cellulare, tutti i giorni dalle 13 alle 22.