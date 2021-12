È servito un giorno per salvare il cane Moky. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, mediante la loro squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) sono intervenuti nel pomeriggio di domenica per soccorere e recuperare un cane caduto il giorno precedente nel fiume in una zona impervia.

La notte al gelo

Il povero animale, dopo aver passato la notte al gelo, è stato recuperato dai pompieri e affidato alle cure dei proprietari che non hanno mai perso le speranze di ritrovare il loro quadrupede. L'intervento è durato circa due ore e si è concluso a metà pomeriggio.