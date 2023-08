Soccorsa escursionista in difficoltà ai Pizzetti del San Martino

Vigili del fuoco in azione per soccorrere una persona in difficoltà ai "Pizzetti" del monte San Martino. L'intervento è scattato alle ore di 19 di ieri, lunedì 21 agosto.

Dopo la richiesta di soccorso, dalla caserma di Lecco sono partiti 3 operatori del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) per soccorrere una ragazza. L'escursionista, dopo aver avuto problemi in una zona impervia, ha chiesto l'intervento delle squadre di soccorso.

Dopo averla raggiunta, i vigili del fuoco hanno riportato l'escursionista in difficoltà in un luogo sicuro. L'intervento di soccorso tecnico urgente, reso difficoltoso per il sopraggiungere del buio, è durato circa 3 ore.