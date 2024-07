Colpiti da una scarica di sassi in parete: paura in Grignetta

Impegnati in un'uscita in parete in Grignetta, vengono colpiti da una scarica di pietre: grosso spavento nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 15 luglio, per una coppia di coetanei di 32 anni.

Teatro dell'episodio la zona del Torrione Palma sulla Grigna Meridionale. Intorno alle 13 è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112: i due sono stati investiti dal distacco di alcuni sassi, riportando varie ferite. Sul posto è stata inviata una squadra della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino dal Bione con l'elicottero decollato da Bergamo. Mobilitata anche l'ambulanza del Soccorso Centro Valsassina di Introbio.

I due uomini, per fortuna, non avrebbero subito conseguenze serie e sono stati valutati in codice giallo per il trasporto all'ospedale Papa Giovanni XXIII nel capoluog.