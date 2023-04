Rimane schiacciato da un mezzo pesante: soccorsi al lavoro

Intervento pomeridiano a Calolziocorte. Una persona è rimasta schiacciata da un mezzo pesante che stava subendo un intervento di manutenzione in via della Stanga, nel pieno della zona industriale che si trova di fronte alle Fornasette di Olginate. Intorno alle 15 il comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecco ha inviato un'autopompa e un mezzo destinato al polisoccorso per trarre in salvo il malcapitato. Una volta estratto dal mezzo meccanico, è stato affidato alle cure del personale sanitario.

A poca distanza, invece, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autoveicoli.