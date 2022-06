Schiacciato tra auto e muro: Renato non ce l'ha fatta

Si è risolta nel modo peggiore la vicenda che ha visto protagonista Renato Pandiani. L'uomo, 72enne andato in pensione dopo i lunghi anni di lavoro alla Gilardoni di Mandello del Lario, nella mattinata di lunedì è rimasto schiacciatro tra la sua auto e il muro del garage dell'abitazione di Tremenico, frazione di Valvarrone, dove si trovava. Un trauma che, nonosante il trasferimento in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese avvenuto mediante l'utilizzo dell'elicottero, gli è costato la vita: il cuore dell'uomo ha cessato di battere nel corso della giornata di ieri, martedì 7 giugno. Notizia comunicata via social dalla figlia Gaetana: «6 giugno 2022. Il mio cuore si è fermato con il tuo. Ti amiamo, soprattutto il tuo Patatino. Guardaci da lassù. Stacci vicino, ne abbiamo tanto bisogno. Manchi già come l'aria», ha scritto la donna.

Era stata la moglie Mariangela, che stava spingendo con lui l'auto fuori dal garage della casa di via Caduti della Guerra, a lanciare l'allarme richiamando l'attenzione di alcuni passanti, mettendo così in moto la macchina dei soccorsi. Il funerale è previsto oggi alle 15.30 nella chiesa di Tremenico.



Renato Pandiani, la vittima

I soccorsi

Le condizioni di Renato Pandiani erano apparse sin da subito critiche. Varie squadre di soccorritori si erano portate, intorno alle 7.20, in via Caduti di Guerra a Tremenico, frazione di Valvarrone a causa del serissimo infortunio patito dall'uomo: il residente era stato raggiunto dai volontari del Soccorso Bellanese, supportati da un'autoinfermieristica e dall'elisoccorso fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como), oltre che dai pompieri.

I vigili del fuoco erano intervenuti con due squadre per liberare l'uomo, operando insieme al personale sanitario che avevano eseguito le manovre rianimatorie prima del trasferimento all'ospedale di Varese, avvenuto in via area: qui il 72enne era stato accettato in codice rosso con un grave trauma toracico da schiacciamento.