Schiacciato tra macchina e muro: 72enne soccorso in codice rosso

Sono gravi le condizioni di un uomo di 72 anni rimasto schiacciato tra la sua auto e il muro del garage. Varie squadre di soccorritori si sono portate, intorno alle 7.20, in via Caduti di Guerra a Tremenico, frazione di Valvarrone a causa del serissimo infortunio patito dall'uomo a causa di una dinamica ancora da definire: il residente è stato raggiunto dai volontari del Soccorso Bellanese, supportati da un'autoinfermieristica e dall'elisoccorso fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como), oltre che dai pompieri.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre per liberare l'uomo, operando insieme al personale sanitario che ha eseguito le manovre rianimatorie prima del trasferimento all'ospedale di Varese, avvenuto in via area: qui il 72enne è stato accettato in codice rosso con un grave trauma toracico da schiacciamento.