Colpito durante il taglio della pianta: paura per un 74enne

Paura per un 74enne al lavoro nei boschi lecchesi. Intorno alle 16.15 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata da una chiamata al Nue 112 per l'infortunio occorso a un uomo rimasto ferito durante il taglio di una pianta operato ad Aizurro, frazione di Airuno, a lato di via Cappelletta. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma le condizioni dell'uomo si sono rivelate serie.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) unitamente ai volontari della Croce Bianca di Merate: la persona è stata imbarellata, trasportata in ambulanza e quindi in ospedale; arrivato al Mandic di Merate, l'uomo è stato ricoverato in codice verde