Si schianta al suolo con il parapendio: paura per un uomo

Paura a Cortenova nel pomeriggio di martedì 26 luglio. Intorno alle 14.15 un parapendio si è schiantato al suolo nella zona di via Amedeo Modigliani, all'interno della frazione Piano di Cortenova. I residenti della zona hanno immediatamente allertato la Centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che a messo in moto le squadre del Soccorso Bellanese, i pompieri del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale), del Distaccamento volontario di Bellano, la Polizia locale e l'elisoccorso di stanza a Villa Guardi (Como).

Stando a quanto appreso, il cittadino straniero di giovane età alla guida del mezzo aereo ne avrebbe perso il controllo per motivi ancora da appurare e sarebbe quindi precipitato fino a sbattere sul prato, non prima di aver incrociato la figura di un albero. L'uomo non verserebbe in condizioni gravi ed è stato ricoverato in codice giallo.