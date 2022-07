Incidente lungo la Statale 36 sull'Alto Lago: morto un 78enne

Un'altra tragedia sulle strade lecchesi. Un uomo di 78 anni è morto a seguito di un incidente lungo la Statale 36 in zona Lago, nella tratta in galleria tra Piona e Colico, in direzione Nord. Ancora frammentarie le prime informazioni a disposizione. L'uomo avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava finendo fuori strada. L'impatto contro il guard rail non gli ha purtroppo lasciato scampo.

L'allarme al 118 è scattato poco dopo le 10 di questa mattina, sabato 2 luglio. Sul posto sono presto arrivati in codice rosso l'ambulanza del Soccorso Bellanese e l'elicottero di Areu decollato da Como. Allertati anche i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale di Lecco. Per il 78enne - residente a Mandello del Lario - non c'è stato però più nulla da fare, è deceduto prima del trasporto in ospedale a seguito dei gravissimi traumi riportati.

Come reso noto da Anas, fino al momento in cui scriviamo (ore 11.30) la circolazione in direzione nord è stata deviata sul posto con uscita obbligatoria a Piona/Colico. Il personale della Polizia Stradale, del 118 e di Anas sono stati fin da subito in loco per gli interventi del caso e per ripristinare la regolare transitabilità il prima possibile.

Aggiornamento - sabato 2 luglio ore 13.30

Statale 36 riaperta

Intorno alle 13.30 di sabato la Strada Statale 36 è stata riaperta al transito dei veicoli in corrispondenza del km 90,500 a Colico.