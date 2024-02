Schianto sulla Provinciale a Dervio: arriva anche l'elicottero

Nuovo incidente lungo le frequentate strade lecchesi. Intorno alle 14.30 di lunedì 19 febbraio la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per lo schianto tra autovetture avvenuto a Dorio, all'altezza di via Giacomo Matteotti lungo la Strada Provinciale 72. Due autovetture sono venute a contatto all'altezza dell'incrocio con via delle Vigne, nella zona di Corennio Plinio, rendendo necessario l'intervento di varie squadre di soccorritori.

Sul posto si è portato l'elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como), unitamente ai sanitari della Croce Rossa, del Soccorso Bellanese e a bordo di un'automedica: le due persone - una donna di 28 anni e un uomo di 51 anni - sono state trasportate in ospedale, anche al San Gerardo di Monza, e ricoverate in codice giallo.