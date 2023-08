Rogeno si risveglia con il lago invaso dalla schiuma bianca

Schiuma bianca sulle rive del lago al lido di Casletto, Rogeno. Nella mattinata di lunedì 7 agosto in paese si è venuto a verificare il non comune fenomeno, segnalato da Francesco attraverso varie fotografie. Inquinamento o fenomeno naturale? Sicuramente durante la primavera non è raro assistere alla formazione naturale di schiume sulla superficie del lago per varie motivazioni, spesso legate alla fioritura delle alghe. Fenomeni che possono essere accentuati da forti piogge e vento: in queste ore il picco di velocità rilevato nella vicina Merone è stato di 14 km/h, come riportato dal Centro Meteo Lombardo.

La possibilità che si tratti di un fenomeno antropico, dunque legato all'attività dell'uomo, rimane quindi in piedi. Quella in esame è una zona che, soprattutto durante il fine settimana, viene utilizzata dalle persone per fare il bagno nel lago.