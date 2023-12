Valanga travolge tre scialpinisti nei Grigioni: morto 41enne di origini lecchesi

Tragedia sulle montagne del Canton Grigioni: giovedì mattina tre persone sono state travolte da una valanga sul versante nord del Piz Grevasalvas e per due di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare . A perdere la vita in questo drammatico incidente il 41enne Fabio De Marco, originario di Lecco ma residente a Rezzago (Como). Come illustrato dai colleghi di Sondrio Today, la vittima era un istruttore di scialpinismo della Scuola Alto Lario e socio del Cai Asso. Lascia una bimba di soli 6 anni. Era stato estratto vivo e portato all'ospedale in condizioni disperate. Purtroppo non ce l'ha fatta.

La valanga

Giovedì 7 dicembre, poco dopo le 11.30 la centrale operativa della polizia cantonale dei Grigioni aveva ricevuto la notizia che due persone erano rimaste travolte da una valanga mentre scendevano dal Piz Grevasalvas verso Bivio. I servizi di emergenza - tre elicotteri di salvataggio e due squadre di cani da ricerca valanghe del Club alpino svizzero Cas - sono riusciti a trovare sul campo di valanghe uno sciatore italiano di 32 anni, illeso, che stava cercando i suoi due colleghi sepolti.