Brianza in apprensione: è scomparsa la giovane Erika

Brianza lecchese in apprensione. Sono in corso le ricerche della minorenne Erika Ochiana, giovane nata a Monza il 26 agosto 2008 e allontanatasi dalla sua casa di Lomagna senza dare più notizie lo scorso 18 febbraio. A raccogliere informazioni e notizie sono i carabinieri di Casatenovo: la stazione brianzola aspetta “ogni utile notizia in ordine a eventuali avvistamenti”.

Secondo quanto riferito dalla Prefettura di Lecco, la giovane è alta 1,72 metri, pesa circa cinquanta chili, è di corporatura esile, porta capelli castani lunghi, ha occhi marroni e carnagione chiara. Al momento dell'ultimo avvistamento indossava abiti neri, un giubbotto catarifrangente di colore arancione e scarpe bianche di marca Converse.