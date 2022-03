Lecco: nuovamente scomparsa la giovane Assana. Scattano le ricerche

Ricerche nuovamente in corso per ritrovare la giovane Assana G. La ragazza classe 2007 era scomparsa a fine gennaio da Olginate, dopodichè era stata rintracciata in buone condizioni di salute. Durante la mattinata di martedì 8 marzo, però, la giovane si è allontanata da Lecco: alta circa 160cm, pesa sui sessanta chili, ha occhi neri e porta capelli corti di colore nero. Durante l'ultimo avvisamento indossava felpa blu, pantaloni neri, cappello di lana bianco, stivaletti neri e zaino di colore nero.

Chi può fornire utili contributi alle ricerche può contattare la Stazione dei Carabinieri di Olginate, titolare delle indagini.