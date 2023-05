Si cerca la signora Rosa: in campo i soccorritori

Sono ore di tensione nel Comasco. Da giovedì 25 maggio è scomparsa Rosa Nicoletti, donna di 83 anni cercata tra Gironico e Lurate Caccivio, in provincia di Como. Il comando dei vigili del fuoco di Lecco, su richiesta della direzione regionale Lombardia, ha inviato un furgone Ucl - unità di crisi locale -, con personale Tas (topografia applicata al soccorso) in supporto al comando di Como per la ricerca della donna.

Sui social network sta girando il disperato appello di amici e famigliari, riportato da QuiComo.it: "La signora Nicoletti Rosa di anni 83 è scomparsa il 25 maggio alle ore 16.00 zona Gironico/Lurate Caccivio probabilmente è in stato confusionale per demenza senile se qualcuno la vede chiediamo di fermarla e chiamare le forze dell ordine. Grazie mille”.