Scomparsi: nessuna novità da Colle Brianza, ritrovata una persona a Nibionno

Proseguono senza sosta le ricerche in Brianza. Sono due le persone cercate dalle squadre: Ivan Sirtori, 49enne padre di famiglia di Colle Brianza, e a lui si è aggiunta una seconda persona dispersa a Nibionno. Per quanto riguarda Sirtori, per tutta la giornata sono proseguite senza sosta le operazioni, con l'elicottero Drago dei pompieri che ha sorvolato la zona e alcune del Parco del Curone, ma al momento non ci sono novità. Le squadre dei vigili del fuoco continueranno le ricerche e presidieranno la zona per tutta la notte; al lavoro anche i tecnici della Stazione del Triangolo Lariano della XIX Delegazione del Soccorso alpino e i volontari della Protezione civile.

Trovata una persona a Nibionno

La seconda allerta arriva da Nibionno, scattata intorno alle 16.30. I vigili del fuoco sono intervenuti insieme ai carabinieri e dopo una breve ricerca hanno individuato la persona. Dopo averla messa in sicurezza, la persona è stata affidata al personale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza.