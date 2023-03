Scomparso un altro minore: si cerca un 14enne

Brianza in apprensione per la scomparsa di un altro minorenne. Durante la giornata di lunedì 13 marzo è stato denunciato l'allontanamento di Hamed Seydouissa Toure, 14enne di Merate nato a metà aprile 2008: il padre del ragazzo, nato in Italia, si è recato presso i carabinieri del Comando di Merate per permettere l'apertura del fascicolo legato alle ricerche.

Il minorenne, uno studente, è alto 1,75 metri e pesa circa 70 chilogrammi, porta capelli castani scuri e ha occhi castani. Al momento della scomparsa portava una maglietta di colore nero, dei jeans e un borsello di colore marrone recante una nota griffe francese.