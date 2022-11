Perledo in ansia per Alberto Ongania: ricerche in corso

Ricerche in corso a Perledo per ritrovare Alberto Ongania, 53 anni. Dalla mattinata di domenica, infatti, sono state avviate le operazioni per rintracciare l'uomo, dato per scomparso sui sentieri del comune in cui risiede. Sul posto è stata inviata una squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale), il furgone dell'Unità di crisi locale (Ucl) per il posto di comando avanzato, il Nucleo Cinofili e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico.

Di Ognania non si hanno più notizie dalla serata di venerdì.